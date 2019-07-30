Полиция сняла с Неймара обвинения в изнасиловании

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo, полиция не нашла в представленных стороной обвинения материалах свидетельств, позволяющих сделать вывод о виновности футболиста в применении насилия.
Отмечается, что прокуратура может обжаловать данное решение в течение 15 дней.
Напомним, что заявление о возможном преступлении было подано в 31 мая. По словам потерпевшей, Неймар изнасиловал ее 15 мая в Париже, куда она приехала после знакомства с футболистом через Instagram.
Позже модель Наджила Триндаде Мендес де Соуза, обвинившая форварда «ПСЖ», сообщила, что у ней украли планшет с доказательствами вины футболиста.
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