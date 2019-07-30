«Спартак» продолжает переговоры по трансферу полузащитника АЗ Тилу

По информации voetbalprimeur.nl, хавбек продолжает ожидать, когда АЗ и «Спартак» согласуют детали его перехода в российскую команду.
Как сообщает издание, полузащитник отправится со своей нынешней командой в Швецию на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы против «Хеккена», а также возможно примет участие в игре 2-го тура чемпионата Голландии против «Фортуны».
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предложить за 21-летнего капитана АЗ порядка 10 миллионов евро, в то время как руководство голландской команды рассчитывает заработать на трансфере не менее 15 миллионов.
Добавим, что Тил является воспитанником академии «Алкмаар» и начал выступать за основную команду АЗ с сентября 2016 года. С тех пор провел за клуб 95 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 11 голевых передач.
В прошлый сезон Тил провел в роли капитана АЗ и провел за команду 39 встреч во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 7 результативных передач.
Действующий контракт голландца с клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 6 миллионов евро.
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