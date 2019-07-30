«Эвертон» заплатит «Ювентусу» за Кина 32 миллиона евро «Эвертон» договорился с «Ювентусом» о трансфере нападающего Мойзе Кина.

Как сообщает The Guardian, сумма трансфера за переход 19-летнего форварда составит 32 миллионов евро.

По данным издания, лондонский клуб уже согласовал с Кином детали личного контракта, пот которому его зарплата составит 3 миллиона евро в год.

Напомним, что Кин является воспитанником систем «Торино» и «Ювентуса». За основную команду форвард выступает с ноября 2016 года. В прошлом сезоне он провел 17 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу.

Добавим, что ранее «ПСЖ» объявил о переходе сенегальского полузащитника «Эвертона» Идрисса Гуйе.