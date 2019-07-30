АЗ подтвердил переговоры со «Спартаком» по трансферу Тила - Советский спорт
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30 июля 2019 15:20ФутболКоноплев Александр

АЗ подтвердил переговоры со «Спартаком» по трансферу Тила

Скрывать больше нечего.

Спортивный директор «Алкмара» Макс Хубертс подтвердил, что клуб имеет предложение от «Спартака» по трансферу атакующего полузащитника Гуса Тила.

Ранее сообщалось, что футболист желает подписать контракт с москвичами, а в ближайшие дни он сыграет последний матч за родную команду.

– Действительно, мы общаемся и работаем со «Спартаком», но ничего конкретного я пока сказать не могу, – приводит слова Хубертса официальный сайт АЗ.

Контракт Тила с «Алкмаром» рассчитан до июня 2023 года. 21-летний хавбек провел за клуб 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 мячей.

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