АЗ подтвердил переговоры со «Спартаком» по трансферу Тила Скрывать больше нечего.

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Спортивный директор «Алкмара» Макс Хубертс подтвердил, что клуб имеет предложение от «Спартака» по трансферу атакующего полузащитника Гуса Тила.

Ранее сообщалось, что футболист желает подписать контракт с москвичами, а в ближайшие дни он сыграет последний матч за родную команду.

– Действительно, мы общаемся и работаем со «Спартаком», но ничего конкретного я пока сказать не могу, – приводит слова Хубертса официальный сайт АЗ.

Контракт Тила с «Алкмаром» рассчитан до июня 2023 года. 21-летний хавбек провел за клуб 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 мячей.