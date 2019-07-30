Андрей Аршавин провел мастер-класс для участников «Большого фестиваля футбола» - Советский спорт
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30 июля 2019 17:32Футбол

Андрей Аршавин провел мастер-класс для участников «Большого фестиваля футбола»

30 июля 45 юных футболистов тренировались вместе с легендой российского футбола.

Напомним, что летом 2019 года «Большой фестиваль футбола», организованный при участии Газпромбанка, побывал в семи городах России — Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. В каждом городе были отобраны шесть молодых футболистов, каждый из них отправится на тренировочные сборы в петербургскую академию.

Помимо отборов в ходе самого фестиваля был предоставлен шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в одной из социальных сетей. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов из Перми, Великого Новгорода и Нижнекамска.

Все 45 победителей сегодня провели первую тренировку в рамах двухнедельного сбора. Упражнения для них показывал легенда питерского клуба Андрей Аршавин, который также устроил автограф-сессию и сфотографировался с каждым ребенком. 1 августа участников лагеря ждет еще один сюрприз – к ним приедут игроки основного состава чемпионов страны.

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