«ПСЖ» обыграл «Сидней»

Чемпион Франции «ПСЖ» в товарищеском матче обыграл «Сидней» со счетом 3:0.
Голы в составе победителей провели Эдинсон Кавани (37-я минута), Килиан Мбаппе (43) и Метехан Гюджлю (90).
Встреча проходила в Сучжоу в рамках китайского турне парижан.
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