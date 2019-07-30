«ПСЖ» обыграл «Сидней» - Советский спорт
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30 июля 2019 16:59ФутболКоноплев Александр

«ПСЖ» обыграл «Сидней»

Хватило трех мячей.

Чемпион Франции «ПСЖ» в товарищеском матче обыграл «Сидней» со счетом 3:0.

Голы в составе победителей провели Эдинсон Кавани (37-я минута), Килиан Мбаппе (43) и Метехан Гюджлю (90).

Встреча проходила в Сучжоу в рамках китайского турне парижан.

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