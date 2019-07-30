ЦСКА объявил о переходе Чернова в «Крылья Советов»

Российский защитник Никита Чернов покинул московский ЦСКА. Он продолжит карьеру в «Крыльях Советов», о чем сообщает клубная пресс-служба. О других деталях сделки не уточняется.
«Мы благодарим 23-летнего защитника за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении красно-синих.
В минувшем сезоне Чернов отыграл за ЦСКА в рамках РПЛ 11 матчей и получил 5 желтых карточек.
Ранее он выступал на правах аренды за «Балтику» и «Урал».
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