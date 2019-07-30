Каррера: Самедов пользовался уважением в раздевалке. Он справлялся с ситуациями, не повышая голос

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался в адрес Александра Самедова, с которым работал в столичном клубе.
«Самедов пользовался уважением в раздевалке. Он справлялся с ситуациями, не повышая голос, вместо это находя другое решение любой проблемы. Мы никогда не ругались с ним из-за того, что он поддерживает «Милан», а я – «Ювентус».
Александр провел отличную карьеру, много выиграл, сыграл на чемпионате мира, хотя и сейчас он мог бы помогать молодежи, будучи игроком», – цитирует итальянца «Чемпионат».
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