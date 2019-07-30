Дзюба, Соболев и Шомуродов поспорят за звание лучшего игрока РПЛ в июле

Официальный сайт РПЛ назвал имена игроков, претендующих на звание лучшего футболиста по итогам июльских матчей.
Отмечается, что это форвард «Зенита» Артем Дзюба, нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, а также голкипер «Рубина» Юрий Дюпин, форвард «Ростова» Элдор Шомуродов и его партнер по команде – полузащитник Алексей Ионов.
Лучшего футболиста выберут болельщики, эксперты РПЛ, а также телеканала «Матч Премьер».
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