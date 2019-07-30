СМИ: Моуринью снова станет тренером Черышева Черышев пересекался с Моуринью в «Реале».

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Известный специалист Жозе Моуринью может возглавить «Валенсию», сообщает Sport.es.

Агент португальца Жорже Мендеш уже начал переговоры с клубом. Нынешний наставник «летучих мышей» Гарсия Тораль Марселино уйдет, если клуб покинет генеральный директор Матео Алемани, у которого конфликт с владельцами.

Напомним, что за «Валенсию» выступает россиянин Денис Черышев, который пересекался с Моуринью в «Реале».

За свою карьеру 56-летний португалец выиграл 25 трофеев в качестве тренера.