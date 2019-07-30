Александр Медведев: Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита» Ранее сообщалось, что питерский клуб будет платить бразильцу 6,5 млн евро в год.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, как обстоят дела с трансфером форварда «Барселоны» Малкома.

«У нас сейчас в команде отличная сплоченная атмосфера, нет разделения на легионеров и россиян. Есть сильные лидеры, такие как Иванович, Дзюба.

Если Малком, дай бог, приедет, зная его характер и отношение к футболу, его потенциал, он легко вольется в команду. Тем более что от команды поступил сигнал, что нам нужны такие классные игроки. И очень надеюсь, что он к нам перейдет.

Малком будет получать на уровне нынешних лидеров «Зенита». В этом смысле перекосов не будет», – цитирует функционера «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что переход игрока обойдется клубу в 50 млн евро.