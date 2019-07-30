Агент Дибалы прибыл в Англию на переговоры с «МЮ» - Советский спорт
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30 июля 2019 20:13ФутболГичунцев Артур

Агент Дибалы прибыл в Англию на переговоры с «МЮ»

Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала готов рассмотреть вариант с переездом в «Манчестер Юнайтед».

Согласно источнику, сегодня, 30 июля, его представитель прилетел в Англию, где ему предстоит встреча с руководством «красных дьяволов».

Отмечается, что агент игрока выслушает предложение англичан, после чего его клиент примет окончательное решение.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет обменять Дибалу на форварда «МЮ» Ромелу Лукаку и получить 20 млн евро в качестве бонусов.

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