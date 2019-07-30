«Судува» и «Арарат-Армения» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы

Завершились четыре матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.
В следующую стадию турнира вышли литовская «Судува», люксембургский «Дюделанж», словацкий «Слован» и «Арарат-Армения».
Лига Европы-2019/20
Второй квалификационный раунд
Ответные матчи
«Судува» (Литва) – «Тре Пенне» (Сан-Марино) – 5:0 (3:0)
Первый матч – 5:0
«Линкольн Сити» (Гибралтар) – «Арарат-Армения» – 1:2 (0:1)
Первый матч – 2:0
«Дюделанж» (Люксембург) – «Шкендия-79» (Македония) – 1:1 (0:0)
Первый матч – 2:1
«Фероникели» (Косово) – «Слован» (Словакия) – 0:2 (0:1)
Первый матч – 1:2
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