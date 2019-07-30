«Судува» и «Арарат-Армения» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы - Советский спорт
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30 июля 2019 20:51ФутболКоноплев Александр

«Судува» и «Арарат-Армения» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы

Соперники этих команд определятся позже.

Завершились четыре матча второго квалификационного раунда Лиги Европы.

В следующую стадию турнира вышли литовская «Судува», люксембургский «Дюделанж», словацкий «Слован» и «Арарат-Армения».

Лига Европы-2019/20
Второй квалификационный раунд
Ответные матчи

«Судува» (Литва) – «Тре Пенне» (Сан-Марино) – 5:0 (3:0)
Первый матч – 5:0

«Линкольн Сити» (Гибралтар) – «Арарат-Армения» – 1:2 (0:1)
Первый матч – 2:0

«Дюделанж» (Люксембург) – «Шкендия-79» (Македония) – 1:1 (0:0)
Первый матч – 2:1

«Фероникели» (Косово) – «Слован» (Словакия) – 0:2 (0:1)
Первый матч – 1:2

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