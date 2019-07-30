«Тоттенхэм» обыграл «Реал» благодаря голу Кейна - Советский спорт
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30 июля 2019 20:49ФутболКоноплев Александр

«Тоттенхэм» обыграл «Реал» благодаря голу Кейна

Все решил один гол.

Завершился первый матч товарищеского Audi Cup.

«Тоттенхэм» обыграл «Реал» со счетом 1:0. Единственный мяч на 22-й минуте провел Гарри Кейн.

В финале турнира «шпоры» сыграют с победителем матча «Бавария» – «Фенербахче».

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