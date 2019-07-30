«Тоттенхэм» обыграл «Реал» благодаря голу Кейна

Завершился первый матч товарищеского Audi Cup.
«Тоттенхэм» обыграл «Реал» со счетом 1:0. Единственный мяч на 22-й минуте провел Гарри Кейн.
В финале турнира «шпоры» сыграют с победителем матча «Бавария» – «Фенербахче».
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