«Колос» обыграл «Мариуполь» в первом матче УПЛ с использованием VAR - Советский спорт
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30 июля 2019 21:19ФутболКоноплев Александр

«Колос» обыграл «Мариуполь» в первом матче УПЛ с использованием VAR

«Колос» победил без легионеров в заявке.

Завершились два матча первого тура украинской премьер-лиги.

«Колос» победил «Мариуполь» – 2:1. Этот матч стал первым в истории турнира, на котором использовалась система видеопомощника арбитра (VAR).

«Десна» дома уступила «Львову» – 1:2.

Отметим, что в заявках «Колоса» и «Десны» не было ни одного легионера.

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