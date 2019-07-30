«Колос» обыграл «Мариуполь» в первом матче УПЛ с использованием VAR

Завершились два матча первого тура украинской премьер-лиги.
«Колос» победил «Мариуполь» – 2:1. Этот матч стал первым в истории турнира, на котором использовалась система видеопомощника арбитра (VAR).
«Десна» дома уступила «Львову» – 1:2.
Отметим, что в заявках «Колоса» и «Десны» не было ни одного легионера.
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