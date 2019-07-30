Источник: Адриано перешел в «Палмейрас» на правах свободного агента Об этом сообщает ESPN.

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано вернулся в чемпионат Бразилии. Сегодня, 30 июля, он подписал четырехлетний контракт с футбольным клубом «Палмейрас».

Согласно источнику, 32-летний нападающий перешел в новую команду бесплатно. Он договорился о расторжении контракта с красно-белыми, который был в силе до 30 июня 2020 года.

Добавим, что ранее «Спартак» продал за 15 млн евро полузащитника Лукаса Фернандо. Он перебрался в чемпионат Китая.