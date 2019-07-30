«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристиансунд». За норвежцев сыграл сын Сульшера В минувшем сезоне «красные дьяволы» заняли 6-е место в таблице АПЛ.

Футболисты «Манчестер Юнайтед» нанесли поражение «Кристиансунду» в товарищеском матче.

Встреча прошла в Осло и завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан. Автором единственного гола стал полузащитник Хуан Мата, который поразил ворота соперника с пенальти в компенсированное время.

Отметим, что за Кристиансунд» сыграл 19-летний сын Уле Гуннара Сульшера – Ноа, который появился на поле на 85-й минуте.

Товарищеский матч

«Кристиансунд» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1

Гол: Мата, 90+2 – с пенальти (0:1).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа (Ромеро, 60), Ван-Биссака (Мата, 60), Джонс (Тунзебе, 60), Линделеф (Гринвуд, 60), Шоу (Янг, 60), Матич (Погба, 60), МакТоминай (Рохо, 60), Джеймс (Фред, 60), Лингард (Чон, 60), Марсьяль (Далот, 60), Рэшфорд (Перейра, 60).