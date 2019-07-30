Александр Мостовой: Кто такой Кононов? Сейчас таких тренеров – миллион

Экс-полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался после продажи Лукаса Фернандо и Луиса Адриано.
«Справится ли Кононов сейчас? Кто такой Кононов? Сколько таких тренеров, их миллион. Раньше, чтобы в «Спартак» попасть люди в очереди стояли, не могли попасть никак, а сейчас это делают все, кому хочется», – цитирует Мостового Sport24.ru.
Минувший сезон «Спартак» завершил на 5-м месте и сыграет в квалификации Лиги Европы.
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