«Базель», «Динамо» Загреб и «Ференцварош» вышли в 3-й раунд квалификации ЛЧ

Василевский продешевил и потерял миллионы? Но ведь спокойствие дороже Наши обозреватели спорят на тему, не кинула ли «Тампа» звездного российского голкипера. Вот мнение - нет, не кинула.

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