«Базель», «Динамо» Загреб и «Ференцварош» вышли в 3-й раунд квалификации ЛЧ

Футболисты «Базеля» обыграли на домашней арене ПСВ в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 2:1. В первой игре команды не смогли выявить победителя (1:1).
Таким образом, «Базель» прошел в следующую стадию турнира. Также это сделали игроки загребского «Динамо», победившие грузинский «Сабуртало».
Лига чемпионов
2-й квалификационный раунд
Ответные матчи
«Базель» (Швейцария) – ПСВ (Голландия) – 2:1 (1:1)
Голы: Кюмарт, 9; ван Волфсвинкель, 68 – Брума 23.
Первый матч – 2:3
«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Сабуртало» (Грузия) – 3:0 (0:0)
Голы: Оршич, 76; Петкович, 88; Ольмо, 90+4.
Первый матч – 2:0
«Валлетта» (Мальта) – «Ференцварош» (Венгрия) – 1:1 (1:0)
Голы: Фонтанелла, 27 (пенальти) – Нгуен, 60.
Первый матч – 1:3.
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