«Бавария» забила шесть мячей «Фенербахче» на турнире в Мюнхене

Футболисты «Баварии» разгромили «Фенербахче» в полуфинале предсезонного турнира Audi Cup. Встреча прошла на «Альянц-Арене» завершилась со счетом 6:1 в пользу немецкого клуба.
В составе победителей хет-трик оформил Томас Мюллер, еще по мячу забили Ренату Саншеш, Леон Горецка и Кингсли Коман. Единственный гол гостей забил Макс Крузе.
Audi Cup
Полуфинал
«Бавария» – «Фенербахче» – 6:1
Голы: Саншеш, 22 (1:0); Горецка, 28 (2:0); Мюллер, 31 (3:0); Коман, 40 (4:0); Мюллер, 44 – с пенальти (5:0); Мюллер, 58 (6:0); Крузе, 64 (6:1).
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