«Бавария» забила шесть мячей «Фенербахче» на турнире в Мюнхене - Советский спорт
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30 июля 2019 23:27ФутболГичунцев Артур

«Бавария» забила шесть мячей «Фенербахче» на турнире в Мюнхене

В финале чемпион страны сыграет против «Тоттенхэма», который ранее выбил мадридский «Реал» (1:0).

Футболисты «Баварии» разгромили «Фенербахче» в полуфинале предсезонного турнира Audi Cup. Встреча прошла на «Альянц-Арене» завершилась со счетом 6:1 в пользу немецкого клуба.

В составе победителей хет-трик оформил Томас Мюллер, еще по мячу забили Ренату Саншеш, Леон Горецка и Кингсли Коман. Единственный гол гостей забил Макс Крузе.

Audi Cup

Полуфинал

«Бавария» – «Фенербахче» – 6:1

Голы: Саншеш, 22 (1:0); Горецка, 28 (2:0); Мюллер, 31 (3:0); Коман, 40 (4:0); Мюллер, 44 – с пенальти (5:0); Мюллер, 58 (6:0); Крузе, 64 (6:1).

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