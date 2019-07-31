Родриго Бекао: Номер 50 принес мне удачу в ЦСКА. Надеюсь, это сработает в «Удинезе» - Советский спорт
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31 июля 2019 00:14ФутболГичунцев Артур

Родриго Бекао: Номер 50 принес мне удачу в ЦСКА. Надеюсь, это сработает в «Удинезе»

Футболист мог остаться в российском клубе, однако, решающую роль сыграл его агент, потребовав большую сумму за подписание контракта.

Новичок «Удинезе» Родриго Бекао, отыгравший прошлый сезон в составе ЦСКА, высказался после трансфера в итальянский клуб.

«Переезд в Россию серьезно изменил мою жизнь. Теперь я готов окунуться в другую реальность. Номер 50 принес мне удачу в ЦСКА. Надеюсь, это сработает в «Удинезе», – заявил Бекао.

Бразилец принадлежал футбольному клубу «Баия». По слухам, сумма его трансфера в серию А составила 1,60 млн евро.

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