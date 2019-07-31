Россиянин Евлоев сразится с британским бойцом на турнире UFC в Китае Об этом сообщает MMA Fighting.

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев вернется в октагон 31 августа.

Согласно источнику, в этот день он проведет бой против британца Майка Гранди. Их поединок состоится в Шеньчжэне (Китай) на турнире UFC Fight Night 157.

25-летний Евлоев провел в UFC один бой – в апреле этого года он победил корейца Сун Ву Чоя. Гранди также дебютировал в лиге весной этого года, победив американца Неда Наримани.