Россиянин Евлоев сразится с британским бойцом на турнире UFC в Китае - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 июля 2019 00:43ФутболГичунцев Артур

Россиянин Евлоев сразится с британским бойцом на турнире UFC в Китае

Об этом сообщает MMA Fighting.

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев вернется в октагон 31 августа.

Согласно источнику, в этот день он проведет бой против британца Майка Гранди. Их поединок состоится в Шеньчжэне (Китай) на турнире UFC Fight Night 157.

25-летний Евлоев провел в UFC один бой – в апреле этого года он победил корейца Сун Ву Чоя. Гранди также дебютировал в лиге весной этого года, победив американца Неда Наримани.

30/07 22:17Футбол
«У нас ноль ошибок в применении VAR». Как судьи отработали 3-й турГлава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров по итогам третьего тура очередной раз был вынужден оправдываться за ошибки своих подчиненных.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
30/07 16:00Футбол
Гиорги Шелия: Джикия спросил, на фига я отбил тот мяч30-летний вратарь «Тамбова» поделился впечатлениями от матча со «Спартаком», в котором во многом благодаря его уверенной игре клуб-дебютант РПЛ одержал сухую победу.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
29/07 22:00Футбол
Григорян, Гогуа или Сулейманов: кто стал главным героем 3-го тура«Советский спорт» – о трех самых главных героях 3-го тура РПЛ.
10/07 21:15Теннис
Федерер одержал сотую победу на Уимблдоне за 20 летШвейцарец Роджер Федерер первым из всех теннисистов добился 100-й победы в одиночном разряде на одном турнире «Большого шлема». В среду он вышел в полуфинал Уимблдона, одолев японца Кеи Ниcикори – 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
15/07 20:00Теннис
Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов.
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
26/07 17:00Теннис
Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
30/07 09:00Футбол
Сергей Юран: Идеальный вариант для «Спартака» – ЧерчесовБывший форвард «Спартака» и сборной России, ныне работающий в ПФЛ главным тренером красногорского «Зоркого» стал гостем редакции «Советского спорта».
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
29/07 23:30Футбол
Игорь Корнеев: Вероятнее всего, Малком проведет в Питере два-три годаВ понедельник информационное пространство взорвали сообщения о возможном трансфере в «Зенит» за 40 миллионов евро 22-летнего бразильского нападающего «Барселоны» Малкома.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
30/07 18:48Хоккей
Василевский продешевил и потерял миллионы? Но ведь спокойствие дорожеНаши обозреватели спорят на тему, не кинула ли «Тампа» звездного российского голкипера. Вот мнение - нет, не кинула.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
29/07 11:45Футбол
Кто окрасил день рождения Черенкова в черные тона. Колонка, которая не понравилась ШалимовуГлавный редактор «Советского спорта» комментирует главную спартаковскую тему последних дней. И это вовсе не первое поражение в сезоне.
30/07 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Дзюба пошутил насчет Аршавина, а все поверили…Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции подвел основные итоги тура.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
08/07 17:00Теннис
5500 долларов на ветер. За что наказали МедведеваРоссиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/07 16:00Хоккей
«Магнитогорск – самый сраный город в мире». Тальбо вспоминает о РоссииОчередной североамериканец позволил себе негативные высказывания о КХЛ и России.
30/07 18:48Хоккей
76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».
Новости
00:43 Футбол Россиянин Евлоев сразится с британским бойцом на турнире UFC в Китае
00:30 Футбол Бывший хавбек «Краснодара» Перейра стал одноклубником Нани
00:14 Футбол Родриго Бекао: Номер 50 принес мне удачу в ЦСКА. Надеюсь, это сработает в «Удинезе»
23:49 Футбол Алексей Ребко: Самедов, пока не получил травму в Самаре, выглядел не хуже сегодняшних спартаковцев
23:27 Футбол «Бавария» забила шесть мячей «Фенербахче» на турнире в Мюнхене
23:15 Футбол «Базель», «Динамо» Загреб и «Ференцварош» вышли в 3-й раунд квалификации ЛЧ
23:00 Футбол Александр Мостовой: Кто такой Кононов? Сейчас таких тренеров – миллион
22:43 Футбол «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристиансунд». За норвежцев сыграл сын Сульшера
22:30 Хоккей Каменев подписал новый контракт с «Колорадо»
22:19 Футбол Источник: Адриано перешел в «Палмейрас» на правах свободного агента
21:56 Футбол «Селтик» и «Клуж» сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов
21:36 Футбол Источник: у Малкома были предложения из Китая
21:36 Футбол Шаронов: Обещаю, ни один футболист «Рубина» не будет равнодушен к тому, что происходит на поле
21:30 Футбол Официально: Луис Адриано перешел в «Палмейрас»
21:19 Футбол «Колос» обыграл «Мариуполь» в первом матче УПЛ с использованием VAR
21:08 Формула-1 Новый рекорд «Ред Булла» – пит-стоп за 1,88 секунды (видео)
21:03 Футбол Форвард «Милана» Кутроне перешел в «Вулверхэмптон»
20:58 Хоккей «Автомобилист» обыграл «Хомутов» в Чехии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика