Россиянин Евлоев сразится с британским бойцом на турнире UFC в Китае

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев вернется в октагон 31 августа.
Согласно источнику, в этот день он проведет бой против британца Майка Гранди. Их поединок состоится в Шеньчжэне (Китай) на турнире UFC Fight Night 157.
25-летний Евлоев провел в UFC один бой – в апреле этого года он победил корейца Сун Ву Чоя. Гранди также дебютировал в лиге весной этого года, победив американца Неда Наримани.
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