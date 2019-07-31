Зинедин Зидан: Бэйл не в форме, он остался в Мадриде Валлиец не попал в заявку «Реала» на турнир Audi Cup в Мюнхене.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался об отсутствии полузащитника Гарета Бэйла в заявке на турнир Audi Cup в Мюнхене.

«Он не полетел, потому что не готов, – приводит BBC слова француза. – После общения с докторами решили, что ему лучше остаться в Мадриде. Он тренируется там. Это было совместное решение игрока, медицинского штаба и тренера».

Напомним, 30-летний валлиец может покинуть «Реал» в нынешнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что на него претендовал «Цзянсу Сунин», однако сделка сорвалась.

Накануне в полуфинале турнира «Реал» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) и теперь сегодня сыграет в матче за третье место с «Фенербахе», который потерпел крупное поражение от «Баварии» (1:6).