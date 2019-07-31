Кин отказал «Арсеналу» в пользу «Эвертона»

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин отказался переходить в «Арсенал», сообщает The Daily Mail.
«Канониры» претендовали на 19-летнего итальянца, однако не смогли гарантировать ему стабильного места в стартовом составе. В итоге Кин не захотел конкурировать с Александром Ляказеттом и Пьером-Эмериком Обамеянгом и выбрал «Эвертон».
В Ливерпуле нападающему пообещали, что дадут ему возможность полностью раскрыть свой потенциал. Ожидается, что сумма трансфера составит 36 миллионов фунтов.
Добавим, что Кин дебютировал за «Ювентус» 19 ноября 2016 года в матче с «Пескарой» (3:0). За три года он провел за команду 21 матч, в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
В прошлом году он впервые сыграл за сборную Италии.
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