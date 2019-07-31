Малколм отказался переходить в «Эвертон» и выбрал «Зенит»

Полузащитник «Барселоны» Малколм отказался переходить в «Эвертон», который хотел перехватить игрока у «Зенита», сообщает Sport.es.
Ранее сообщалось о том, что 22-летний бразилец уже договорился с чемпионами России об условиях личного контракта, по которому будет зарабатывать в Санкт-Петербурге шесть миллионно евро.
Малколм провел в «Барселоне» один сезон после перехода из «Бордо» за 41 миллион евро. В 24 матчах за каталонцев он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. У себя на родине полузащитник выступал за «Коринтианс».
Ожидается, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро и за счет бонусов может вырасти еще на пять миллионов.
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