«Краснодар» отдал Голубева в аренду в «Уфу» 20-летний полузащитник провел пять матчей в основном составе «быков».

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Полузащитник «Краснодара» Артем Голубев продолжит карьеру на правах аренды в «Уфе», сообщает официальный сайт «быков».

Соглашение между клубами рассчитано до 31 мая 2021 года. Оно не предусматривает право выкупа, при этом в нем есть опция о возможности досрочного отзыва игрока.

20-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника. На его счету пять матчей за основной состав «Краснодара». В нынешнем сезоне он сыграл в четырех матчах за вторую команду в ФНЛ.

Дебют Голубева в «Уфе» может состояться 4 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Сочи» на олимпийском стадионе «Фишт».