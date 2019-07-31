«Краснодар» отдал Голубева в аренду в «Уфу»

Полузащитник «Краснодара» Артем Голубев продолжит карьеру на правах аренды в «Уфе», сообщает официальный сайт «быков».
Соглашение между клубами рассчитано до 31 мая 2021 года. Оно не предусматривает право выкупа, при этом в нем есть опция о возможности досрочного отзыва игрока.
20-летний игрок выступает на позиции опорного полузащитника. На его счету пять матчей за основной состав «Краснодара». В нынешнем сезоне он сыграл в четырех матчах за вторую команду в ФНЛ.
Дебют Голубева в «Уфе» может состояться 4 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Сочи» на олимпийском стадионе «Фишт».
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