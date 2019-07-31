Станислав Сухина: Разговоры, что «Локомотиву» помогают судьи, – полный бред Бывший арбитр работает начальником команды с 2017 года.

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина высказался о том, как реагирует на сообщения о том, что он влияет на судейство в матчах команды.

«Все разговоры, что «Локомотиву» помогают судьи и стелют дорожку, – полный бред, – приводит Sport24.ru слова Сухины. – Если пройтись по турам и собрать спорные моменты, еще неизвестно, кто должен быть недоволен».

Напомним, Сухина работает в «Локомотиве» с 2017 года. В качестве арбитра он обслуживал матчи чемпионата России с 2001 по 2012 годы, после завершения карьеры стал инспектором, а в 2013-2016 годах был заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС.