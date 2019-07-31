Газзаев стал тренером-консультантом «Енисея» - Советский спорт
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31 июля 2019 12:27ФутболЛипкин Антон

Газзаев стал тренером-консультантом «Енисея»

Команда потерпела четыре поражения подряд в ФНЛ.

«Енисей» объявил на официальном сайте о том, что в тренерский штаб команды вошел Юрий Газзаев. 58-летний специалист будет работать в должности тренера-консультанта.

В прошлом году Газзаев был главным тренером и генеральным директором владикавказского «Спартака», выступающего в ПФЛ. Ранее он тренировал «Моздок», «Автодор», «Титан», «КАМАЗ», «Крылья Советов», «Шинник» и «Волгарь».

Напомним, после возвращения в ФНЛ из премьер-лиги «Енисей» обыграл «Текстильщик» (1:0) в первом туре, после чего потерпел четыре поражения – от «Чертаново» (1:2), «Ротора» (0:3), «Химок» (0:4) и «Краснодара-2» (0:1).

Командой руководит Александр Алексеев, однако формальным главным тренером считается Виктор Тренев.

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