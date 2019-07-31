Рафаэль Варан: В 2017 году мы начали «предсезонку» также, а потом выиграли трофеи «Реал» проиграл «Тоттенхэму» в Мюнхене, потерпев очередное поражение в межсезонье.

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Защитник «Реала» Рафаэль Варан высказался о неудачных результатах команды в межсезонье.

Накануне «Реал» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в полуфинале турнира Audi Cup в Мюнхене.

«Я понимаю, что болельщики хотят видеть прогресс в нашей игре, – приводит Marca слова 26-летнего француза. – Мы намерены исправить ошибки, и мы будем прибавлять. Я тоже хочу, чтобы «Реал» побеждал и прекрасно понимаю болельщиков.

Когда начнутся официальные матчи, игра изменится. Нам надо сохранять спокойствие. В 2017 году мы начали «предсезонку» похожим образом, но потом выиграли титулы».

Напомним, ранее на Международном кубке чемпионов «Реал» проиграл «Баварии» (1:3) и «Атлетико» (3:7) и победил в серии пенальти «Арсенал» (2:2, по пенальти – 3:2).