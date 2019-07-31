В Турции сообщили о том, что Шюррле близок к переходу в ЦСКА, «Бешикташ» также готовит предложение - Советский спорт
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31 июля 2019 13:24ФутболЛипкин Антон

В Турции сообщили о том, что Шюррле близок к переходу в ЦСКА, «Бешикташ» также готовит предложение

Чемпион мира приехал в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

«Бешикташ» продолжает претендовать на полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Андре Шюррле, сообщает Takvim.

По информации источника, клуб готовит 28-летнему немцу финальное предложение в надежде перехватить его у «Спартака». Однако в Турции считают, что чемпион мира близок к подписанию контракта с ЦСКА.

Напомним, бывший полузащитник «Байера», «Челси» и «Вольфсбурга» провел прошлый сезон в аренде в «Фулхэме». Ранее сообщалось, что «Спартак» также возьмет Шюррле в аренду, а в соглашение между клубами будет включена опция о возможном выкупе игрока.

В прошлом сезоне «Бешикташ» занял третье место в чемпионате Турции.

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