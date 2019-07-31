Артем Голубев: Над переходом в «Уфу» долго не думал «Краснодар» отдал своего воспитанника в аренду на два года.

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Полузащитник Артем Голубев высказался о своем переходе на правах аренды из «Краснодара» в «Уфу».

«Клубы договорились, спросили мое мнение, и я долго не думал – конечно же, согласился, – сказал 20-летний игрок в интервью пресс-службе «Уфы». – Думаю, для меня лично это будет большим шагом вперед.

Меня пробовали центральным защитником, крайним защитником. Так что для меня позиция не важна – главное играть и приносить пользу команде».

Напомним, «Уфа» арендовала Голубева на два года. При этом «Краснодар» оставил за собой право досрочно вернуть игрока.

Дебют Голубева в «Уфе» может состояться 4 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Сочи» на олимпийском стадионе «Фишт».