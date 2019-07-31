«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку на Дибалу

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» достигли принципиального соглашения об обмене форвардов Ромелу Лукаку на Паоло Дибалу, сообщает Sky Sports. Теперь оформление сделки зависит о того, согласится ли аргентинец переезжать в Англию.
Ожидается, что на этой неделе представители 25-летнего аргентинца обсудят с манкунианцами условия личного контракта. Ранее сообщалось о том, что Дибала рассчитывал остаться в «Ювентусе», однако окончательное решение о своем будущем должен быть принять после разговора с новым главным тренером Маурицио Сарри.
В «Ювентусе» рассчитывают уговорить Дибалу согласиться на переход в «Манчестер Юнайтед». За четыре года в клубе нападающий забил 78 голов и сделал 30 результативных передач в 182 матчах.
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