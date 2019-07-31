Мартынович отказался от перехода в «Зенит»

«Зенит» рассчитывал приобрести перед стартом сезона защитника «Краснодара» Александра Мартыновича, сообщает Metaratings. Однако 31-летний белорус отказался от перехода.
С помощью Мартыновича чемпионы России рассчитывали укрепить центр обороны и избежать увеличения числа легионеров, так как игроки из Белоруссии больше не считаются иностранцами в премьер-лиге.
Напомним, Мартынович выступает за «Краснодар» с 2010 года. При этом сезон-2015/2016 он провел в аренде в «Урале». Контракт защитника с «быками» рассчитан до 2021 года с возможностью продление еще на один сезон.
Добавим, что во всех трех стартовых матчах «Зенита» в новом чемпионате в центре обороны у команды играли серб Бранислав Иванович и украинец Ярослав Ракицкий.
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