«Фиорентина» объявила о подписании контракта с Боатенгом

Как сообщает пресс-служба клуба из Флоренции, соглашение с 32-летним ганским форвардом рассчитано до лета 2021 года.
Как отмечает порта transfermarkt, стоимость перехода составила 1 миллион евро.
Напомним, что ранее Боатенг выступал также за «Барселону», «Франкфурт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Дженоа», «Портсмут», «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию» и берлинскую «Герту».
Всего нападающий провел 431 матч на клубном уровне, записав на свой счет 67 голов и 51 результативную передачу. В прошлом сезоне форвард провел 19 матчей за «Сассуоло», забив 4 мяча и сделав 1 голевой пас.
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