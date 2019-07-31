«Фиорентина» объявила о подписании контракта с Боатенгом - Советский спорт
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31 июля 2019 16:14Футбол

«Фиорентина» объявила о подписании контракта с Боатенгом

Нападающий «Сассуоло» Кевин-Принс Боатенг стал игроком «Фиорентины».

Как сообщает пресс-служба клуба из Флоренции, соглашение с 32-летним ганским форвардом рассчитано до лета 2021 года.

Как отмечает порта transfermarkt, стоимость перехода составила 1 миллион евро.

Напомним, что ранее Боатенг выступал также за «Барселону», «Франкфурт», «Лас-Пальмас», «Милан», «Шальке», «Дженоа», «Портсмут», «Тоттенхэм», дортмундскую «Боруссию» и берлинскую «Герту».

Всего нападающий провел 431 матч на клубном уровне, записав на свой счет 67 голов и 51 результативную передачу. В прошлом сезоне форвард провел 19 матчей за «Сассуоло», забив 4 мяча и сделав 1 голевой пас.

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🇮🇹 BOATENG E’ UN CALCIATORE VIOLA ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dall’U.S. Sassuolo Calcio. Boateng è nato a Berlino il 6 marzo del 1987. In carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Milan, Schalke 04, Eintracht Francoforte e, da gennaio 2019, ha giocato nel Barcellona, oltre a vantare 14 presenze con la Nazionale del Ghana con la quale ha realizzato 2 reti. Il calciatore tedesco, in carriera, ha vinto 1 Campionato italiano, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa di Germania e 1 Campionato spagnolo. | 🇺🇸 Boateng completes Fiorentina move ACF Fiorentina is delighted to announce the acquisition of Kevin-Prince Boateng on a permanent deal from U.S. Sassuolo Calcio. Born in Berlin on 6 March 1987, Boateng has vast international experience having played in Germany, England, Italy and Spain for the ~*s of Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, AC Milan, Schalke 04, Las Palmas, Eintracht Frankfurt and Sassuolo. He spent the second half of last season on loan at Barcelona. Kevin has 14 caps and three goals for Ghana. During his career he has won the League Cup, Serie A, the Italian Super Cup, the German Cup and the Spanish Liga. #ForzaViola

Публикация от ACF Fiorentina (@acffiorentina)

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