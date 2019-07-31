Златан Ибрагимович: Если Погба не хочет оставаться в «Манчестер Юнайтед», не стоит его удерживать Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович - о желании руководства «Манчестер Юнайтед» удержать в команде полузащитника Поля Погба, который хочет перебраться в «Реал».

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- Я считаю, что если Погба не хочет оставаться в команде, то и не стоит его удерживать. Если Поль хочет играть где-то еще, то опустите его, пусть он играет там. Необходимо воспользоваться ситуацией и привести в клуб того, кто хотел бы остаться в «Манчестер Юнайтед».

Никто не хочет, чтобы в его команде был футболист, который желал бы ее покинуть. Ведь вы понимаете, что в этом случае, он не будет выкладываться за клуб на 100 или 200 процентов, которые бы показывал, если бы хотел остаться.

Это сложная ситуация, а самый правильный выход тот, который будет наилучшим для команды. Это то на что надо всегда обращать внимание, - приводит слова Ибрагимовича The Mirror.

Ранее телеканал ESPN со ссылкой на источники близкие к «Реалу» сообщил, что руководство мадридской команды уверено в том, что сможет найти компромисс по трансферу 26-летнего полузащитника Поля Погба уже этим летом.

Добавим, что действующий контракт Погба с английским клубом рассчитан до лета 2021 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро. В сезоне-2018/19 француз провел 47 матчей за манкунианцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.