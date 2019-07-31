Безбородов рассудит «Спартак» – «Динамо», Еськов – «Зенит» и «Краснодар» - Советский спорт
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31 июля 2019 18:34Футбол

Безбородов рассудит «Спартак» – «Динамо», Еськов – «Зенит» и «Краснодар»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 4-го тура российской премьер-лиги.

3 августа (суббота)

«Урал» – «Ростов»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Антон Фролов (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).

«Крылья Советов» «Локомотив»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

«Спартак» «Динамо»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).

«Зенит» «Краснодар»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); VAR - Виталий Мешков (Дмитров), AVAR - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

4 августа (воскресенье)

«Тамбов» «Арсенал»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

«Рубин» ЦСКА: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Сочи» «Уфа»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).

5 августа (понедельник)

«Ахмат» «Оренбург»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Александр Гончар (Сочи).

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