Безбородов рассудит «Спартак» – «Динамо», Еськов – «Зенит» и «Краснодар»

3 августа (суббота)
«Урал» – «Ростов»: судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Антон Фролов (Москва); инспектор - Сергей Французов (Москва).
«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья - Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).
«Спартак» – «Динамо»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Владимир Овчинников (Москва).
«Зенит» – «Краснодар»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); VAR - Виталий Мешков (Дмитров), AVAR - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).
4 августа (воскресенье)
«Тамбов» – «Арсенал»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор - Владимир Енютин (Москва).
«Рубин» – ЦСКА: судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Сочи» – «Уфа»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Николай Левников (Санкт-Петербург).
5 августа (понедельник)
«Ахмат» – «Оренбург»: судья - Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Александр Гончар (Сочи).
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