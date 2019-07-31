Роберто Бордин: Не стоит сравнивать «Арсеналы» Лондона и Тулы, но и российский соперник непрост

- Ответный матч будет потяжелее, чем первый. Конечно, «Арсенал» произведет изменения, чтобы добиться своего. Это сильная команда, которая показала свой уровень в первом матче, билась до конца. Понимаем, что нас ждет трудная игра, и мы обязаны настроиться на игру.
Конечно, не стоит сравнивать «Арсеналы» Лондона и Тулы, но и российский соперник непрост. Они приехали в Баку не для того, чтобы потерять время. Им нужен результат. После первой встречи небольшое преимущество за нами, но завтра нужно будет биться до конца, - приводит слова специалиста azerisport.com.
Напомним, что первая встреча между «Нефтчи» и «Арсеналом» завершилась со счетом 1:0 в пользу азербайджанского клуба. Ответная встреча состоится завтра, 1 августа, в Баку и начнется в 20:00 по московскому времени.
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