Хет-три Бензема помог «Реалу» обыграть «Фенербахче» в товарищеском матче

В составе испанской команды хет-триком отметился Карим Бензема (12-я, 27-я и 53-я минуты), еще по голу на счету Хосе Игнасио Начо (62) и Мариано (80). У турецкого клуба точными ударами отличились Гарри Родригес (6), Набиль Дирар (34) и Озан Туфан (59).
Напомним, что в первом матче на турнире «Реал» уступил «Тоттенхэму» (0:1), а «Фенербахче» крупно проиграл «Баварии» (1:6).
Audi Cup
Мюнхен (Германия)
Матч за 3-е место
«Реал» – «Фенербахче» – 5:3 (2:2)
Голы: 0:1 – Родригеш (6), 1:1 – Бензема (12), 2:1 – Бензема (27), 2:2 – Дирар (35), 3:2 – Бензема (53), 3:3 – Туфан (59), 4:3 – Начо (62), 5:3 – Мариано (80).
«Реал»: Навас (Лунин, 46), Одриосола (Карвахаль, 61), Начо, Варан (де ла Фуэнте, 46), Марсело (Гутьеррес, 61), Кроос (Сеоане, 74), Вальверде (Кубо, 73), Иско (Модрич, 73), Азар (Васкес, 46), Винисиус (Родриго, 62), Бензема (Мариано, 61).
«Фенербахче»: Алтай, Рейес, Жаилсон, Мурат, Дирар, Алпер, Озан, Ферди, Крузе, Родригеш, Мурики.