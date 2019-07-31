«Ливерпуль» обыграл «Лион» в товарищеском матче

В составе английского клуба голами отметились Роберто Фирмино (17-я минута) и Гарри Уилсон (53), еще один мяч в собственные ворота отправил «Лиона» Йоаким Андерсен (21). У французской команды точный удар с 11-метровой отметки на счету Мемфиса Депая (4).
Товарищеский матч
«Ливерпуль» – «Лион» - 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Депай (4, пен.), 1:1 – Фирмино (17), 2:1 – Андерсен (21, автогол), 3:1 – Уилсон (53).
«Ливерпуль»: Алиссон (Миньоле, 62), Ловрен (Матип, 62), Хувер (ван дер Берг, 46; ван Дейк, 62), Гомес (Александер-Арнолд, 62), Кейта (Льюис, 46; Вейналдум, 62), Уилсон (Окслейд-Чемберлен, 63), Лаллана (Фабиньо, 62), Шакири (Милнер, 30; Хендерсон, 62), Салах (Данкан, 46; Эллиот, 63), Фирмино (Брюстер, 31; Ориги, 62), Ларуси (Робертсон, 62).
«Лион»: Антони Лопеш (Тэтэрушану, 46), Марсал (Рафаэл, 22), Дюбуа (Тете, 63), Андерсен (Соле, 65), Денайер (Марсело, 46), Ауар (Фофана, 75), Тиаго Мендес (Тузар, 46), Жан Лукас (Диоп, 46), Траоре (Китала, 63), Дембеле (Гуири, 66), Депай (Какре, 63).
Предупреждения: Алиссон (3), Хувер (38).