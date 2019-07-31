Голкипер Дюпин признан лучшим игроком «Руина» в июле

Как сообщает пресс-служба казанской команды, по итогам голосования, проводившегося на клубном сайте, Дюпин набрал 49% голосов.
Напомним, что в первых трех турах российской премьер-лиги В трех Дюпин пропустил всего один мяч и помог «Рубину» одержать победы над «Динамо» (1:0) и «Ахматом» (1:0), а также сыграть вничью с «Локомотивом» (1:1).
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