Голкипер Дюпин признан лучшим игроком «Руина» в июле - Советский спорт
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31 июля 2019 22:45Футбол

Голкипер Дюпин признан лучшим игроком «Руина» в июле

Вратарь Юрий Дюпин был признан болельщиками «Рубина» лучшим игроком казанской команды в июле.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, по итогам голосования, проводившегося на клубном сайте, Дюпин набрал 49% голосов.

Напомним, что в первых трех турах российской премьер-лиги В трех Дюпин пропустил всего один мяч и помог «Рубину» одержать победы над «Динамо» (1:0) и «Ахматом» (1:0), а также сыграть вничью с «Локомотивом» (1:1).

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