Дубль Пулишича помог «Челси» обыграть «РБ Зальцбург» - Советский спорт
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31 июля 2019 22:52Футбол

Дубль Пулишича помог «Челси» обыграть «РБ Зальцбург»

Футболисты «Челси» одержали крупную победу над «РБ Зальцбургом» в контрольной встрече, которая прошла в среду в Австрии.

Матч прошел на стадионе «Ред Булл Арена» и завершился со счетом 5:3. В составе лондонской команды голами отметились Кристиан Пулишич (20-я и 28-я минуты), Росс Баркли (23, пен.), Педро Родригес (57) и Миши Батшуайи (88). У клуба из Зальцбурга точными ударами отличились Жером Онген (50) и Такуми Минамино (86, пен., 90+2).

Добавим, что в следующем товарищеском матче «Челси» 3 августа сыграет против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Товарищеский матч

«РБ Зальцбург» – «Челси» - 3:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Пулишич (20), 0:2 – Баркли (23, пен.), 0:3 – Пулишич (28), 1:3 – Онгене (50), 1:4 – Педро (57), 2:4 – Минамино (85, пен.), 2:5 - Батшуайи (88), 3:5 - Минамино (90+2).

«РБ Зальцбург»: Станкович (Кен, 46), Ниссен Кристенсен (Фаркаш, 46), Понграчич (Онгене, 46), Ульмер (Менса, 46), Собослаи (Бернед, 46), Мвепу (ван дер Верфф, 46), Ашимеру (Юнузович, 46), Самассеку (Окугава, 46; Минамино, 75), Камара (Диарра, 46), Хван Хи Чхан (Койта, 46), Холанд (Дака, 46).

«Челси»: Аррисабалага, Давид Луиз (Маунт, 74), Эмерсон (Алонсо, 75), Зума, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 82), Пулишич (Томори, 74), Ковачич (Кристенсен, 81), Жоржиньо (Кенеди, 74), Баркли, Педро, Абрахам (Батшуайи, 75).

Предупреждения: Зума (41), Минамино (79).

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