«Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Баварию» и выиграл Audi Cup - Советский спорт
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31 июля 2019 23:34Футбол

«Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Баварию» и выиграл Audi Cup

Футболисты «Баварии» в серии пенальти проиграли «Тоттенхэму» в финале предсезонного турнира, который прошел в Германии.

Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 3:2 (2:2, 5:4 пен.) в пользу английского клуба.

В основное время матча в составелондонского клуба точными ударами отличились Эрик Ламела (19-я минута) и Кристиан Эриксен (59). У мюнхенской команды голами отметились Янн-Фите Арп (61) и Альфонсо Дэвис (81).

В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Тоттенхэма».

Напомним, что в матче за третье место мадридский «Реал» обыграл «Фенербахче» со счетом 5:3.

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