«Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Баварию» и выиграл Audi Cup

Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 3:2 (2:2, 5:4 пен.) в пользу английского клуба.
В основное время матча в составелондонского клуба точными ударами отличились Эрик Ламела (19-я минута) и Кристиан Эриксен (59). У мюнхенской команды голами отметились Янн-Фите Арп (61) и Альфонсо Дэвис (81).
В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Тоттенхэма».
Напомним, что в матче за третье место мадридский «Реал» обыграл «Фенербахче» со счетом 5:3.
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