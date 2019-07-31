«Тоттенхэм» в серии пенальти обыграл «Баварию» и выиграл Audi Cup

Встреча прошла на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась со счетом 3:2 (2:2, 5:4 пен.) в пользу английского клуба.

В основное время матча в составелондонского клуба точными ударами отличились Эрик Ламела (19-я минута) и Кристиан Эриксен (59). У мюнхенской команды голами отметились Янн-Фите Арп (61) и Альфонсо Дэвис (81).

В серии 11-метровых ударов точнее оказались игроки «Тоттенхэма».

Напомним, что в матче за третье место мадридский «Реал» обыграл «Фенербахче» со счетом 5:3.