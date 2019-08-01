Клопп не уверен, что Салах, Алиссон и Фирмино сыграют с «Манчестер Сити» - Советский спорт
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01 августа 2019 06:31ФутболГичунцев Артур

Клопп не уверен, что Салах, Алиссон и Фирмино сыграют с «Манчестер Сити»

В минувшем сезоне «красные» выиграли Лигу чемпионов, а «Манчестер Сити» – АПЛ.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий клубной пресс-службе перед матчем с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.

«Я пока не знаю, сыграют ли Салах, Алиссон и Фирмино против «Манчестер Сити». Парням надо адаптироваться после отдыха, они тренируются всего два дня. Но все равно есть шанс, что они все-таки появятся на поле. Нам нужно как следует подготовиться к матчу.

Игры с «Манчестер Сити» отличаются от всех других матчей. Чтобы всесторонне подготовиться к ним, вы должны сыграть с ними в предсезонный период, а мы этого не сделали», – заявил немецкий специалист, чьи слова приводит «Газета.Ru».

Встреча за Суперкубок Англии состоится 4 августа и пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

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