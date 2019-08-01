Хабиб Нурмагомедов: Меня считают фаворитом поединка с Порье и это давит Встреча состоится 7 сентября.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке против американца Дастина Порье.

«Конечно, давит то, что меня считают фаворитом в бою с Порье. Главное, чтоб я для себя понял, на что я иду и что могу потерять. Осознаю всю серьезность, тренируюсь, готовлюсь», – цитирует россиянина «Газета.Ru» со ссылкой на Bjpenn.

Бой Нурмагомедова и Порье пройдет на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).