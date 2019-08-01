Cпортивный директор «Нефтчи»: В Баку нас ждет крайне тяжелый матч с «Арсеналом»

Cпортивный директор «Нефтчи» Джейхун Султанов дал комментарий перед ответным матчем с тульским «Арсеналом» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.
«Безусловно, мы добились успешного результата в Туле, но ни в коем случае нельзя расслабляться. В Баку нас ждет крайне тяжелый матч.
«Арсенал» – очень мобильная команда, которая отлично умеет атаковать. Мы будем играть при своих болельщиках и постараемся пройти в следующий этап квалификации», – приводят слова Султанова «Известия».
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