Cпортивный директор «Нефтчи»: В Баку нас ждет крайне тяжелый матч с «Арсеналом» - Советский спорт
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01 августа 2019 07:36ФутболГичунцев Артур

Cпортивный директор «Нефтчи»: В Баку нас ждет крайне тяжелый матч с «Арсеналом»

Первый поединок прошел в России и завершился победой азербайджанского клуба (1:0).

Cпортивный директор «Нефтчи» Джейхун Султанов дал комментарий перед ответным матчем с тульским «Арсеналом» во 2-м раунде квалификации Лиги Европы.

«Безусловно, мы добились успешного результата в Туле, но ни в коем случае нельзя расслабляться. В Баку нас ждет крайне тяжелый матч.

«Арсенал» – очень мобильная команда, которая отлично умеет атаковать. Мы будем играть при своих болельщиках и постараемся пройти в следующий этап квалификации», – приводят слова Султанова «Известия».

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