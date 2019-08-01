Жоау Фелиш: Безусловно, хотел бы стать новым Роналду - Советский спорт
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01 августа 2019 07:55ФутболГичунцев Артур

Жоау Фелиш: Безусловно, хотел бы стать новым Роналду

Этим летом 19-летний нападающий перебрался в испанскую примеру за 126 млн евро.

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш хочет повторить успех своего партнера по сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Криштиану Роналду выиграл пять «Золотых мячей», этот трофей – мечта любого футболиста. Безусловно, хотел бы стать новым Роналду», – цитирует нападающего «Газета.Ru» со ссылкой на ESPN.

До перехода в «Атлетико» Фелиш выступал за «Порту» и «Бенфику». В составе лиссабонского клуба он провел 43 матча, забил 20 голов и отдал 11 голевых передач.

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