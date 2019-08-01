«Бавария» договорилась о переходе Бэйли на случай провалу по трансферу Сане - Советский спорт
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01 августа 2019 08:34ФутболГичунцев Артур

«Бавария» договорилась о переходе Бэйли на случай провалу по трансферу Сане

Об этом сообщает Transfermarkt.

Руководство «Баварии» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане.

Согласно источнику, немецкий футболист является главной целью клуба, однако, если его переход не состоится, то состав команды пополнит нападающий «Байера» Леон Бэйли. Отмечается, что стороны уже договорились о переходе игрока.

21-летний форвард в минувшем сезоне провел 39 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт с леверкузенским клубом действует до 2023 года, а трансферный ценник составляет 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хотела пригласить полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле, но получила отказ.

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