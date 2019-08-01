«Спартак» – «Динамо». Пименов объяснил, в чем преимущество бело-голубых Встреча состоится 3 августа и стартует в 19.00 мск.

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Экс-форвард московского «Динамо» Руслан Пименов дал комментарий перед началом столичного дерби со «Спартаком» в 3-м туре РПЛ.

«Сейчас расклад немного поменялся: лидеры ушли из «Спартака» – посмотрим на молодежь. Думаю, что «Динамо» сейчас к этому дерби больше готово, чем спартаковцы.

«Спартак» сейчас в яме: они проиграли в последнем матче «Тамбову». «Динамо» же уверенно победило «Урал». Поэтому какое-то преимущество перед игрой у динамовцев есть», – цитирует Пименова «Евро-Футбол.Ру».