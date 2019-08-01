Эмин Махмудов – о матче с «Арсеналом»: «Нефтчи» должен сыграть еще лучше - Советский спорт
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01 августа 2019 09:53Футбол

Эмин Махмудов – о матче с «Арсеналом»: «Нефтчи» должен сыграть еще лучше

Первая играл завершилась победой азербайджанцев (1:0).

Хавбек бакинского «Нефтчи» Эмин Махмудов высказался в преддверии ответного матча с тульским «Арсеналом» во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

«Понимаем, что «Арсенал» – хорошая команда, которая может забить нам в любую минуту. Поэтому нужно сыграть еще лучше, чем в первом матче», – цитируют Махмудова «Известия».

Встреча команд состоится сегодня, 1 августа и пройдет в Баку. Начало матча – 20.00 мск.

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