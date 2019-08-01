СМИ: «ПСЖ» хочет выручить с продажи Неймара 300 млн евро

РПЛ vs. МВД: кто кого? Разбираем историю с переносом матча «Спартак» – «Динамо» Появилась информация о том, что столичное дерби может быть отменено или перенесено из-за митинга в Москве. Разбираемся, что происходит на самом деле и как этому относиться.

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