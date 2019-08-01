СМИ: «ПСЖ» хочет выручить с продажи Неймара 300 млн евро - Советский спорт
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01 августа 2019 11:34ФутболГичунцев Артур

СМИ: «ПСЖ» хочет выручить с продажи Неймара 300 млн евро

Об этом сообщает L»Equipe.

Руководство «ПСЖ» планирует расстаться с нападающим сборной Бразилии Неймаром.

Согласно источнику, боссы французского клуба готовы удовлетворить просьбу игрока о возвращении в «Барселону», если каталонцы выложат за его переход 300 млн евро.

При этом чемпион страны готов рассмотреть предложения от других клубов.

Форвард подписал контракт с «ПСЖ» летом 2017 года. Он перебрался в лигу 1 из «Барселоны» за 222 млн евро.

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