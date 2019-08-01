СМИ: «ПСЖ» хочет выручить с продажи Неймара 300 млн евро

Руководство «ПСЖ» планирует расстаться с нападающим сборной Бразилии Неймаром.
Согласно источнику, боссы французского клуба готовы удовлетворить просьбу игрока о возвращении в «Барселону», если каталонцы выложат за его переход 300 млн евро.
При этом чемпион страны готов рассмотреть предложения от других клубов.
Форвард подписал контракт с «ПСЖ» летом 2017 года. Он перебрался в лигу 1 из «Барселоны» за 222 млн евро.
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